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Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео)
Новости шоу бизнеса: Об этом Линдсей рассказала во время прямой трансляции в Instagram.
Киноактриса и модель Линдсей Лохан, которая в прошлом имела проблемы с алкоголем и наркотиками, попала в очередную скандальную ситуацию. Одна из неизвестных женщин в Москве ударила актрису по лицу.
На видео видно, как Лохан преследует семью, которую приняла за сирийских беженцев, и начинает задавать им вопросы на английском и арабском языках.
Впоследствии актриса заявила, что они являются торговцами людьми, которые собираются продать своих малолетних детей. Когда люди пытались уйти, Линдсей попробовала их остановить и кричала, что не даст им покоя, пока не заберет детей. После чего неизвестная женщина развернулась к ней и ударила ее по лицу.
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