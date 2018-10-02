Очаровательная девушка Лин Сяо прославилась на весь мир благодаря видео о безопасности на дороге.

27-летняя Лин Сяо работает регулировщиком движения в Тайване. Недавно девушка прославилась благодаря видео о безопасности на дороге. Горожане Лин попросили рассказать, как правильно совершать парковку во время новогодних праздников. Но, как утверждает сама девушка, пользователи не обратили на ее слова никакого внимания. Внешний вид молодой регулировщицы показался им настолько привлекательным, что они буквально засыпали видео комментариями. Большинство просило арестовать их за правонарушение, лишь бы встретиться с Лин Сяо.