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"Модель XL" 2 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

"Модель XL"
08:41 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 2 октября вышел 5 выпуск украинского шоу "Модель XL", в котором будет выбрана лучшая модель "плюс-сайз".

В прошлый вторник в эфир вышел 4 выпуск шоу "Модель XL" от 25.09.2018.

А в 5 выпуске участники должны были преодолеть собственные страхи и научиться работать в команде с конкурентами.

У каждой девушки из пары была собственная задача: одна из пышных красавиц должна была научиться правилам дефиле под наблюдением украинского дизайнера Андре Тана, а другие девушки изучали правила позирования от Татьяны Мацкевич. После этого конкурсантки обменились полученными знаниями.

Заядлым конкуренткам, которые еще несколько недель назад даже не здоровались в "модельном доме", придется работать вместе. Наталья Петрик и фотограф Анна Грищенко (Триша), были вынуждены работать в одной команде.

Любимице Андре Тана Анне из Киева пришлось поддерживать эмоциональную дочь мэра города Добромиля Наталью во время фотосессии в бассейне, у которой огромная фобия воды.

Помогают прекрасным женщинам полюбить и принять себя такими, какими они есть звездные члены жури: популярный дизайнер Андре Тан, главная светская львица страны, известная латвийская модель XL Татьяна Мацкевич и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук.

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