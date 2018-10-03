"Модель XL" 2 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

В прошлый вторник в эфир вышел 4 выпуск шоу "Модель XL" от 25.09.2018.

А в 5 выпуске участники должны были преодолеть собственные страхи и научиться работать в команде с конкурентами.

У каждой девушки из пары была собственная задача: одна из пышных красавиц должна была научиться правилам дефиле под наблюдением украинского дизайнера Андре Тана, а другие девушки изучали правила позирования от Татьяны Мацкевич. После этого конкурсантки обменились полученными знаниями.

Заядлым конкуренткам, которые еще несколько недель назад даже не здоровались в "модельном доме", придется работать вместе. Наталья Петрик и фотограф Анна Грищенко (Триша), были вынуждены работать в одной команде.

Любимице Андре Тана Анне из Киева пришлось поддерживать эмоциональную дочь мэра города Добромиля Наталью во время фотосессии в бассейне, у которой огромная фобия воды.

Помогают прекрасным женщинам полюбить и принять себя такими, какими они есть звездные члены жури: популярный дизайнер Андре Тан, главная светская львица страны, известная латвийская модель XL Татьяна Мацкевич и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук.