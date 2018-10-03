Если бы каждый помог хоть одному животному - мир бы стал намного добрее.

Если бы каждый помог хоть одному животному - мир бы стал намного добрее. Бездомные животные. Мы часто встречаем их на улицах городов. Они голодные и несчастные, замерзшие и больные. Их глаза то полны грусти и надежды, то отчаяния и озлобленности. Их боятся и отвергают, кажется, судьба отвернулась от них. Но не стоит судить их по жалкому и неприглядному внешнему виду. Эти фотографии животных до и после того, как они обрели дом и хозяев, покажут, что человеческая любовь и забота могут сотворить настоящее чудо.