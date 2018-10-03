Редкие и безумно интересные фото еще молодых знаменитостей в 90-х.

Редкие и безумно интересные фото еще молодых знаменитостей в 90-х. 1990-е...Кажется, они были совсем недавно, но тем не менее прошло уже почти 20 лет. Даже мода этих времен уже успела сделать круг и вернуться: и в одежде, и в фотографиях. Что сказать, ламповые кадры из 90-х приятно рассматривать, а особенно если на них известные люди. Представляем редкие снимки знаменитостей последнего десятилетия XX века. Так что предлагаем вам надеть свои чокеры, достать из закромов футболки с Титаником и погрузиться в атмосферу 90-х.