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Канье Уэст сделал дорогой подарок для супруги в честь Дня матери

Канье Уэст и Ким Кардашьян
18:30 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян получила от мужа чек на миллион долларов.

Не секрет, что Канье Уэст, при всех своих публичных недостатках, человек очень щедрый, и своих родственниц радует подарками регулярно. Об одном таком подарке в подкасте Pretty Big Deal With Ashley Graham рассказала Ким Кардашьян: на День матери Канье подарил своей супруге чек на миллион долларов.

"Один бренд предложил мне миллион долларов за пост с рекламой их одежды, а эта одежда – я не буду говорить, что это за бренд – практически копия Yeezy, – рассказала Ким. – Я, конечно, спросила Канье, что он по этому поводу думает, и он сказал: «Нет, дорогая, я очень не хочу, чтобы ты на это соглашалась». Его мнение понятно, но ведь это действительно много денег!"

"Через неделю наступает День матери, а он уезжает из города записываться, и вот мне доставляют мой букет и какой-то конверт. Я открываю конверт – а там чек на миллион долларов и записка от Канье со словами "спасибо, что всегда поддерживаешь меня и не стала постить", – продолжила Ким. – А еще в конверте был контракт со-владельца Yeezy, на процент. И вот такой у меня был подарок на День матери".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Деньги, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Подарок, Чек.
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