Бритни Спирс в латексном костюме снялась в горячей рекламе

Певица Бритни Спирс в очередной раз взбудоражила сеть. Артистка опубликовала горячее видео, примерив сексапильный наряд. Видео всего за несколько часов собрало более 200 тысяч предпочтений и десятки тысяч комментариев.

Перед камерой поп-дива позировала в латексных чулках черного цвета, топе, трусиках и пикантном поясе. Распущенные волосы и обувь на высоких каблуках добавили сексуальности образу Бритни Спирс. Звезда выбирала провокационные позы на кровати и с легкостью сделала шпагат.

Уже на других кадрах она примерила серебряное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги и аппетитные формы. Певица показала зажигательные танцы с оголенными мужчинами.

По словам поп-дивы, это видео является лишь фрагментом горячей рекламы ее новых духов. Следовательно, поклонники вскоре смогут увидеть еще более провокационный ролик от Бритни Спирс.