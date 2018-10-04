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Бритни Спирс в латексном костюме снялась в горячей рекламе

Бритни Спирс
22:27 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда в восторге от своих стройных форм, поэтому не стесняется участвовать даже в очень провокационных съемках.

Певица Бритни Спирс в очередной раз взбудоражила сеть. Артистка опубликовала горячее видео, примерив сексапильный наряд. Видео всего за несколько часов собрало более 200 тысяч предпочтений и десятки тысяч комментариев.

Перед камерой поп-дива позировала в латексных чулках черного цвета, топе, трусиках и пикантном поясе. Распущенные волосы и обувь на высоких каблуках добавили сексуальности образу Бритни Спирс. Звезда выбирала провокационные позы на кровати и с легкостью сделала шпагат.

 
 
 
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I’m so excited for you all to see the different personas of #MyPrerogative... and I had to put together my own personal edit of the video footage! Here’s a little taste... more coming soon...

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Уже на других кадрах она примерила серебряное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги и аппетитные формы. Певица показала зажигательные танцы с оголенными мужчинами.

По словам поп-дивы, это видео является лишь фрагментом горячей рекламы ее новых духов. Следовательно, поклонники вскоре смогут увидеть еще более провокационный ролик от Бритни Спирс.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бритни Спирс, Видео, Латекс, Певица, Публикация, Реклама.
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