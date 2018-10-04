Бритни Спирс в латексном костюме снялась в горячей рекламе
Новости шоу бизнеса: Звезда в восторге от своих стройных форм, поэтому не стесняется участвовать даже в очень провокационных съемках.
Певица Бритни Спирс в очередной раз взбудоражила сеть. Артистка опубликовала горячее видео, примерив сексапильный наряд. Видео всего за несколько часов собрало более 200 тысяч предпочтений и десятки тысяч комментариев.
Перед камерой поп-дива позировала в латексных чулках черного цвета, топе, трусиках и пикантном поясе. Распущенные волосы и обувь на высоких каблуках добавили сексуальности образу Бритни Спирс. Звезда выбирала провокационные позы на кровати и с легкостью сделала шпагат.
Уже на других кадрах она примерила серебряное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги и аппетитные формы. Певица показала зажигательные танцы с оголенными мужчинами.
По словам поп-дивы, это видео является лишь фрагментом горячей рекламы ее новых духов. Следовательно, поклонники вскоре смогут увидеть еще более провокационный ролик от Бритни Спирс.