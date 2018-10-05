Вещи Робина Уильямса распроданы на аукционе

Личные вещи актера Робина Уильямса были проданы на аукционе, который был устроен в Нью-Йорке аукционным домом Sotheby's. Как сообщается на сайте аукционного дома, общая стоимость вещей Уильямса и его жены Марши Гарес, которые были проданы в ходе торгов, составила шесть миллионов долларов.

Среди вещей были, в частности, часы и велосипеды из личной коллекции актера, сценарии с его автографом, награда "Золотой глобус", шпага со съемок фильма "Капитан крюк" и другое.

Уильямс покончил с собой в августе 2014 года.

В июле 2015 года появилось сообщение о том, что Уильямсу был поставлен неверный диагноз "болезнь Паркинсона". Актер наложил на себя руки спустя несколько месяцев после того, как ему был поставлен диагноз и, по мнению некоторых СМИ, именно известие о болезни Паркинсона могло стать причиной его суицида. По свидетельствам судмедэкспертов в крови актера перед самоубийством не было найдено ни алкоголя, ни наркотических веществ.