Ретро-реклама, которая продавала мировые бренды, которые тогда только начали развиваться.

Ретро-реклама, которая продавала мировые бренды, которые тогда только начали развиваться. Для того, чтобы продукт продавался — нужна хорошая яркая реклама, которая захватит все внимание смотрящего. В XXI веке стало все гораздо легче, ведь реклама есть везде: в интернете, в соц. сетях, на телевидении, билдбордах… Сейчас, чтобы продавать продукт, создают целую группу людей, которая проводит психологический анализ, социальные опросы, они выбирают целевую аудиторию. Но раньше все было по другому, а как, вы можете увидеть в нашей подборке.