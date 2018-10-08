В фильме о Алле Пугачевой расскажут о маньяке, который преследовал ее

15 апреля 2019 года великой и неповторимой Алле Пугачевой исполнится 70 лет. К юбилею Примадонны в Санкт-Петербурге снимают 16-серийный фильм "Охота на певицу", в основе которого лежит правдивая история, когда в конце 70-х звезду хотел изнасиловать и убить маньяк по имени Анатолий Нагиев.

Помешался на звезде преступник, когда находился в колонии. Туда Анатолий Нагиев попал еще в 17 лет за преступление сексуального характера. В колонии он руководил радиорубкой, где и наткнулся на первый сольный альбом певицы. После досрочного освобождения он отправился в столицу, где выслеживал Пугачеву.

Алла Пугачева

За хорошее поведение мужчине удалось освободиться досрочно. Долго не думая, он сразу отправился в Москву на поиски "своей Аллы". Невероятно, но Нагиеву удалось узнать о кумире все — начиная с распорядка дня, а заканчивая расписанием гастролей. Разыскивать преступника, который планировал проникнуть в дом Примадонны, взялся милиционер из Ростова-на-Дону Николай Ефимченко. В какой-то момент маньяк даже был на волоске от задуманного.

Главную героиню сыграет 27-летняя актриса Анна Христич. Она неизвестна широкому кругу зрителей. Девушка служит в театре, отметилась небольшими ролями в сериалах.

Анна Христич

Стоит отметить, что искали исполнительницу главной роли очень долго. Молодая актриса призналась:

"Когда позвонили и предложили пройти пробы на роль суперзвезды, не поверила! Подумала — розыгрыш друзей. Но оказалось, все серьезно: приехала на площадку, там на меня одели парик… Режиссер посмотрел и улыбнулся: "Как хорошо тебя загримировали, даже щербинка появилась". На самом деле я долго боролась с расщелиной между передними зубами, даже носила специальные пластины, но до конца не смогла убрать. Представить не могла, что когда-нибудь эта мелочь будет иметь такое значение".

В сериале будут присутствовать откровенные сцены. Сценаристы сериала поделились интересными подробностями:

"Основной акцент сделан на расследовании. У киношной Пугачевой будут другие имя и фамилия, однако созвучные реальным — Анна Богачева. По некоторым сведениям, это сделали, чтобы упростить процесс и не получать разрешения от звезды на экранизацию отрезка из ее жизни. Так же поступили и с остальными героями. Например, маньяк Нагиев станет Никоновым. В массовку проводили серьезный кастинг. Кого только не искали — санитаров, фанатов звезды, "солидных жильцов" ее дома, грузчиков. Кого-то просили изначально прийти в указанной одежде: к примеру, "психов" — в майках-алкоголичках и растянутых трениках, кому-то выдавали пальто и платья в духе советских времен".