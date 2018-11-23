Джастин Бибер "зарядил" жене Хейли Болдуин тортом в лицо

Новости шоу бизнеса: Исполнитель поздравил любимую с днем рождения.

Канадский певец Джастин Бибер, которой подтвердил женитьбу на Хейли Болдуин, оригинально поздравил ее с днем рождения. 22 ноября новоиспеченная госпожа Бибер отпраздновала 22-летие.

По случаю празднования Хейли собрала друзей и близких дома на вечеринке. А вот ее муж подготовил неожиданный сюрприз. В какой-то момент Бибер вышел к Хейли с тортом в руках. Присутствующие хором спели имениннице Happy birthday.

Джастин произнес любимой трогательную речь, а потом зарядил этим самым тортом в лицо. Судя по реакции Болдуин, она не расстроилась, а напротив – смеялась от души. После этого супруги слились в "сладком поцелуе".