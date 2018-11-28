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Лилия Ребрик не перестает покорять мир своей красотой

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Лилия Ребрик не перестает покорять мир своей красотой
12:59 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая в сети Instagram опубликовала фото, которое акцентирует внимание на ее стройные ножки.

37-летняя Лилия Ребрик - эффектная штучка. Ведущая имеет потрясающую фигуру, несмотря на то, что семь месяцев назад во второй раз родила.

Кстати, в Instagram знаменитости не найдется ни одной откровенной фотографии. Конечно, Лилия публикует снимки, на которых позирует в сексуальных нарядах, подчеркивающих ее роскошную фигуру. Однако пределы звездная мама не пересекает. 

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Недавно Ребрик поделилась новым фото. Кадр был сделан во время съемок утреннего шоу на канале "Украина". На снимке ведущая изображена в элегантном синем платье со смелым разрезом, который подчеркнул ее стройные ножки.

Фолловеры в унисон заявили, что Лилия - настоящая богиня. И мы с этим мнением аболютно солидарны.

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Украина, Instagram, Шоу, Лилия Ребрик, Звездные мамы, Телеведущие Украины.
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