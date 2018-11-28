Лилия Ребрик не перестает покорять мир своей красотой

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая в сети Instagram опубликовала фото, которое акцентирует внимание на ее стройные ножки.

37-летняя Лилия Ребрик - эффектная штучка. Ведущая имеет потрясающую фигуру, несмотря на то, что семь месяцев назад во второй раз родила.

Кстати, в Instagram знаменитости не найдется ни одной откровенной фотографии. Конечно, Лилия публикует снимки, на которых позирует в сексуальных нарядах, подчеркивающих ее роскошную фигуру. Однако пределы звездная мама не пересекает.

Недавно Ребрик поделилась новым фото. Кадр был сделан во время съемок утреннего шоу на канале "Украина". На снимке ведущая изображена в элегантном синем платье со смелым разрезом, который подчеркнул ее стройные ножки.

Фолловеры в унисон заявили, что Лилия - настоящая богиня. И мы с этим мнением аболютно солидарны.