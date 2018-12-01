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Известный актер шокировал фанатов откровенными признаниями

Известный актер шокировал фанатов откровенными признаниями
18:19 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: 64-летняя звезда боевиков Джеки Чан выпустил мемуары, в которых откровенно рассказал о своей личной жизни.

Всемирно известный 64-летний актер и каскадер Джеки Чан выпустил собственные мемуары, в которых рассказал о разных периодах своей жизни. Книга получила название "Никогда не взрослей".

В своих рассказах Джеки Чан рассказал о своей первой любви, о том, как спускал все свои гонорары на азартные игры и проституток, о диких домашних животных, о том, что практически каждую неделю разбивал дорогие автомобили, так как садился за руль пьяным, и о многом другом.

Но, пожалуй, наибольшее внимание поклонников затронула тема жизни с нынешней супругой знаменитости - Джоан Линь, с которой они в браке уже 36 лет и воспитывают общего сына - 35-летнего Джейси Чана.

Как рассказал Джеки Чан, у них с супругой было очень много ссор. Во время одной из них актер схватил одной рукой их маленького сына Джейси и швырнул его через всю комнату так, что тот врезался в диван. "Это всего лишь ребенок. Почему ты это сделал?", - с ужасом тогда сказала Линь.

Супруги часто жили отдельно. "Я был эгоистом и не умел сочувствовать другим. Я легко поддавался влиянию. Но Джоан позволила мне быть свободным. Я уважаю ее и благодарен ей за то, что она пожертвовала столь многим ради меня", - говорит Чан.

Несмотря на это, Джеки изменял жене. В 1999 большой скандал вызвала его связь с "Мисс Азией" Элейн У Цили, которая родила от него дочь Этту У Чжолинь. "Я сделал ошибку. которую совершают многие мужчины в этом мире", - публично заявил Джеки.

Как известно, актер признал, что он отец девочки, однако он никогда не принимал участия в воспитании внебрачной дочери и не поддерживает с ней никаких контактов. А после того, как Этта совершила каминг-аут, Чан и вовсе отрекся от нее. Кстати, на днях Этта сыграла свадьбу со своей девушкой.

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Джеки Чан, Личная Жизнь, Актер, Мемуары, Никогда не взрослей.
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