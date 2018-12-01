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Виктория Бекхэм рассказала, как ее чуть не убили на концерте

Виктория Бекхэм рассказала, как ее чуть не убили на концерте
19:01 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Экс-участница группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм рассказала о странном происшествии во время концерта.

Известная дизайнер и экс-солистка группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм рассказала о том, как на одном из концертов "Spice Girls" в начале 2000-х она подумала, что ее застрелили.

Об этом случае звезда рассказала в своей автобиографии: "Мы пели Goodbye, а затем на последней ноте я услышала, как раздаются выстрелы – бах, бах, бах. Я просто схватилась за живот. Меня застрелили – я знала, что меня застрелили".

Как стало известно, это не были выстрелы, а просто воздушные шары, которые начали лопаться. "Нас не предупредили, что это должно произойти", – добавила Бекхэм.

Последнее время знаменитым супругам Виктории и Дэвиду Бекхэму не везет – в октябре их роскошный особняк в графстве Оксфордшир, Лондон, пытались ограбить злоумышленники. Как стало известно, что преступники вновь пытались проникнуть в этот дом.

Во время первой попытки влезть в дом грабителей напугали соседи, во время второй – отреагировала охрана, которая прибыла на место событий по тревоге.Теперь территорию особняка Бекхэмов будут регулярно патрулировать охранники с собаками, также установлены специальные датчики движения. К слову, по соседству с Бекхэмами живут экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Также рядом проживают принц Гарри и его жена Меган, которые, кстати, скоро переедут.

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Концерт, Spice Girls, Виктория Бекхэм, Инцидент, Дизайнер, Дэвид Бекхэм, Певица.
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