Виктория Бекхэм рассказала, как ее чуть не убили на концерте

Новости шоу бизнеса: Экс-участница группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм рассказала о странном происшествии во время концерта.

Известная дизайнер и экс-солистка группы "Spice Girls" Виктория Бекхэм рассказала о том, как на одном из концертов "Spice Girls" в начале 2000-х она подумала, что ее застрелили.

Об этом случае звезда рассказала в своей автобиографии: "Мы пели Goodbye, а затем на последней ноте я услышала, как раздаются выстрелы – бах, бах, бах. Я просто схватилась за живот. Меня застрелили – я знала, что меня застрелили".

Как стало известно, это не были выстрелы, а просто воздушные шары, которые начали лопаться. "Нас не предупредили, что это должно произойти", – добавила Бекхэм.

Последнее время знаменитым супругам Виктории и Дэвиду Бекхэму не везет – в октябре их роскошный особняк в графстве Оксфордшир, Лондон, пытались ограбить злоумышленники. Как стало известно, что преступники вновь пытались проникнуть в этот дом.

Во время первой попытки влезть в дом грабителей напугали соседи, во время второй – отреагировала охрана, которая прибыла на место событий по тревоге.Теперь территорию особняка Бекхэмов будут регулярно патрулировать охранники с собаками, также установлены специальные датчики движения. К слову, по соседству с Бекхэмами живут экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Также рядом проживают принц Гарри и его жена Меган, которые, кстати, скоро переедут.