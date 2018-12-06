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Появились подробности судебного дела Анджелины Джоли и Брэда Питта

Появились подробности судебного дела Анджелины Джоли и Брэда Питта
16:42 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудские актеры подписали судебное соглашение.

После более чем двух лет борьбы за право на опеки над детьми голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, похоже, пришли к согласию.

Представитель Джоли уточнила, что Анджелине и Брэду удалось достичь компромисса, но подробности сделки все равно останутся конфиденциальными. Она отметила лишь то, что Брэд "добился своего" и теперь ему разрешено видеться с детьми, а им – приезжать к отцу домой на ночевку, что было ранее невозможным.

"Мы сосредоточены на здоровых отношениях в нашей семье. И мы будем сильнее", – рассказала Джоли в одном из недавним интервью.

СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми

"Анджелина согласилась на сделку, которая дает право Брэду на совместное физическое и юридическое содержание детей", – рассказала представитель актрисы.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Дети, Брэд Питт, Подробности, Опека, Судебное дело.
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