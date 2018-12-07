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Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла
Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла

Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла

Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла
19:25 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: 31 декабря на радио BBC Radio 4 состоится радиомюзикл, посвященный Меган Маркл и принцу Гарри под названием "Шестой в очереди на престол и я".

Совсем скоро в эфире радио BBC Radio 4 появится необычный радиомюзикл, посвященный Меган Маркл и принцу Гарри. Похоже, что характер он будет носить комедийный, ведь название мюзикла звучит, как The Sixth in Line to Be King and I, что в переводе означает "Шестой в очереди на престол и я".

При написании произведения авторы вдохновились работой создателей таких известных мюзиклов, как "Звуки Музыки" и "Оклахома" Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна.

Как выглядит будущий дом Меган Маркл и принца Гарри

Премьера запланирована на 31 декабря, длительность мюзикла составляет 15 минут. В сюжете строится предположение о том, как изменится жизнь принца Гарри и Меган Маркл после рождения их первенца, а также акцент сделан на главной героине – Меган Маркл и ее жизни в королевском семействе.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, герцог Сассекский, радиомюзикл, Шестой в очереди на престол и я, The Sixth in Line to Be King and I, BBC Radio 4.
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