Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла

Новости шоу бизнеса: 31 декабря на радио BBC Radio 4 состоится радиомюзикл, посвященный Меган Маркл и принцу Гарри под названием "Шестой в очереди на престол и я".

Совсем скоро в эфире радио BBC Radio 4 появится необычный радиомюзикл, посвященный Меган Маркл и принцу Гарри. Похоже, что характер он будет носить комедийный, ведь название мюзикла звучит, как The Sixth in Line to Be King and I, что в переводе означает "Шестой в очереди на престол и я".

При написании произведения авторы вдохновились работой создателей таких известных мюзиклов, как "Звуки Музыки" и "Оклахома" Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна.

Премьера запланирована на 31 декабря, длительность мюзикла составляет 15 минут. В сюжете строится предположение о том, как изменится жизнь принца Гарри и Меган Маркл после рождения их первенца, а также акцент сделан на главной героине – Меган Маркл и ее жизни в королевском семействе.