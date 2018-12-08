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Финал "Мисс Мира-2018": где и когда смотреть

Финал &quot;Мисс Мира-2018&quot;: где и когда смотреть
13:00 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В Китая пройдет финал конкурса Мисс Мира-2018, в котором нашу страну будет представлять Мисс Украина-2018 Леонила Гузь.

Уже сегодня, 8 декабря, состоится международный конкурс красоты "Мисс Мира 2018". В этом году состязание красавиц пройдет в китайском городе Санья. За главную корону поборются представительницы из 118 стран мира. 

 
 
 
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I'm ready!. @missukraine_official Спасибо вам! Мы команда! Костюм @n.di_official Макияж @leonila.guz #missworld2018

Публикация от Miss Ukraine 2018 (@leonila.guz)

Конкурс начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на Youtube-канале конкурса Miss World. 

Конкурс "Мисс мира - 2018": сногсшибательные участницы (Фото)

Украину на конкурсе представляет 19-летняя Леонила Гузь. Мы уже писали о том, как Леонила готовилась к конкурсу в Китае. Сегодня девушка разместила новые фото и сообщила о том, что в Санье уже прошла последняя репетиция перед финалом Мисс Мира 2018.

Девушки также записывали видеовизитки для конкурса, которые также разместили на официальном канале конкурса на Youtube.

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Все по теме:

Китай, Санья, Мисс мира, Мисс Украины, Леонила Гузь, Мисс Мира 2018.
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