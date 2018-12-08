Финал "Мисс Мира-2018": где и когда смотреть

Новости шоу бизнеса: В Китая пройдет финал конкурса Мисс Мира-2018, в котором нашу страну будет представлять Мисс Украина-2018 Леонила Гузь.

Уже сегодня, 8 декабря, состоится международный конкурс красоты "Мисс Мира 2018". В этом году состязание красавиц пройдет в китайском городе Санья. За главную корону поборются представительницы из 118 стран мира.

Конкурс начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на Youtube-канале конкурса Miss World.

Украину на конкурсе представляет 19-летняя Леонила Гузь. Мы уже писали о том, как Леонила готовилась к конкурсу в Китае. Сегодня девушка разместила новые фото и сообщила о том, что в Санье уже прошла последняя репетиция перед финалом Мисс Мира 2018.

Девушки также записывали видеовизитки для конкурса, которые также разместили на официальном канале конкурса на Youtube.