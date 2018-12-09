Обворожительная Alyosha поделилась семейным снимком

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Alyosha любит проводить время со своими детьми.

Артистка поделилась семейным снимком со своим сыном, которое покорило всех ее подписчиков. Всем известно, что Alyosha хорошая певица, а теперь все убедились, что она и замечательная мама.

Певица Alyosha вернулась из Америки домой. Теперь звезда старается больше времени уделять своим сыновьям. Так, в микроблоге артистки появилось фото Романа и Марка, которые помогают маме лепить вареники.

«Трішки home час. Творчість, вона у всьому. У піснях, дітях та наших найсмачніших варениках», - подписала снимок исполнительница.