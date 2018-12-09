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Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов

Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
18:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Валентина Хамайко вернулась к съемкам после родом

5 декабря Валентина Хамайко четвертый раз стала мамой. Знаменитая телеведущая родила мальчика, которого назвали Андреем. Сейчас роженица чувствует себя хорошо и уже вернулась к трудовым будням.

На Instagram-странице программы "Завтрак с 1+1" появилось видео, на котором Валентина Хамайко счастливо улыбается и дает комментарий во время перерыва между съемкой. По словам телеведущей, она планировала быстрый выход на работу, поэтому для коллег это не стало сюрпризом.

"Я всегда говорила: беременность – это не болезнь. Поэтому если женщина себя нормально чувствует, ничего не мешает ей на третий день вернуться к работе", – призналась Валентина Хамайко журналистам "1+1".

К слову, Валентина Хамайко протяжении всей беременности занималась йогой и вела активный образ жизни. По словам мужа телеведущей, бизнесмена Андрея Онистрата, роды длились всего 25 минут. Супруги выбрали частную клинику, в которой рожали другие звездные мамочки – Джамала, Светлана Тарабарова и Лилия Ребрик.

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Все по теме:

Беременность, Instagram, Ведущая, Валентина Хамайко, Сніданок з 1+1.
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