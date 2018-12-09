Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Валентина Хамайко вернулась к съемкам после родом

5 декабря Валентина Хамайко четвертый раз стала мамой. Знаменитая телеведущая родила мальчика, которого назвали Андреем. Сейчас роженица чувствует себя хорошо и уже вернулась к трудовым будням.

На Instagram-странице программы "Завтрак с 1+1" появилось видео, на котором Валентина Хамайко счастливо улыбается и дает комментарий во время перерыва между съемкой. По словам телеведущей, она планировала быстрый выход на работу, поэтому для коллег это не стало сюрпризом.

"Я всегда говорила: беременность – это не болезнь. Поэтому если женщина себя нормально чувствует, ничего не мешает ей на третий день вернуться к работе", – призналась Валентина Хамайко журналистам "1+1".