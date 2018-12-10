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Подруга Меган Маркл попросила ее перестать быть "такой милой"

Подруга Меган Маркл попросила ее перестать быть &quot;такой милой&quot;
18:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дружбе с герцогиней Сассекской.

Теннисистку Серену Уильямс сложно назвать самой женственной и милой девушкой в шоу-бизнесе. Эта спортсменка годами создавала себе не только имидж волевой и сильной женщины, но и аналогичное тело. Но вот в друзья Серена выбирает себе элегантных и очень женственных особ, например, герцогиню Сассекскую, Меган Маркл. Их связывает несколько лет дружбы, и Уильямс считает, что супруга принца Гарри напрасно остается все такой же милой, какой и была до замужества.

Недавно Серена представила свою новую линию одежду в Майами, где ее спросили о дружбе с Меган Маркл. Теннисистка призналась, что теперь они общаются несколько реже, чем раньше – из-за сильной занятости Меган и ее новых обязанностей и забот.

"Мы по-прежнему часто общаемся, хоть и реже видимся. Я спрашиваю ее: "Как дела?", а она всегда мне в ответ: "Нет, это ты мне расскажи, как твои дела". Ей-богу, Меган нужно перестать быть такой милой. Ты же беременная, у тебя бушуют гормоны, почему ты такая любезная? На самом деле, она всегда была такой", – говорит Уильямс.

Напомним, что спортсменка в прошлом году сама впервые стала мамой, поэтому представляет, что может происходить сейчас с настроением подруги, однако Серена уверена, что воспитание и характер Меган не позволят ей пойти на поводу у эмоций и гормонов.

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Все по теме:

Серена Уильямс, Беременность, Принц Гарри, Королевская семья, Теннисистка, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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