СМИ: Меган Маркл беременна двойней девочек

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри проговорился, что они с Меган Маркл ждут двойню девочек.

Счастливый принц Гарри в ожидании своего первенца случайно на эмоциях проговорился о том, что их с Меган Маркл ждет сразу "двойная проблема".

Инсайдер из королевского дворца на днях рассказал западным СМИ о том, что герцог и герцогиня Сассекские уже начали выбирать имя. Причем, будущие родители подбирали имена исключительно для девочек.

"Они были заняты составлением списка имен детей только для девочек. Гарри на седьмом небе от счастья! Он проговорился одному из приятелей, что впереди их ждет "двойная проблема". А также называл эту проблему "замечательными малышами", Гарри никогда не выглядел счастливее", - поделился источник.

Приближенный к герцогам инсайдер также добавил, что Меган всегда мечтала о двойне. Сообщается, что у ее лучшей подруги Маркл, Джессики Малруни, родились близнецы, и герцогиня всегда мечтала иметь мальчика и девочку.

Поклонники больше, чем уверенны, что Гарри и Меган правда ждут двойню, так как совсем недавно герцогиню запечатлили папарацци и, стоит отметить, для срока беременности в 5 месяцев у бывшей актрисы слишком большой животик.

"Увеличенный вес и размер беременного живота не является залогом того, что она беременна близнецами, но много матерей, которые родили двойняшек, говорят, что быстрый рост живота подсказал им об ожидании "двойных проблем", - сказал инсайдер.