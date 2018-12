Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл

37-летняя бывшая актриса Меган Маркл вскоре после свадьбы с принцем Гарри стала чуть ли не одной из любимец в королевской семье. Несмотря на то, что у герцогини Сассекской есть разногласия с Кейт Миддлтон, и даже с самой королевой Елизаветой II, ее любит папа принца Гарри. Принц Чарльз просто души не чает в своей невестке.

Так, королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш на своей официальной страничке в Twitter сообщила еще один факт, который подтверждает близкое общение Меган Маркл и принца Чарльза.

Герцог Уэльский хранит у себя особенное фото в рамке, на котором он ведет Меган Маркл к алтарю в день их с принцем Гарри свадьбы. Видимо, для Чарльза это был настолько трогательный и важный момент, что он решил сохранить его в памяти надолго.

At Clarence House today I spotted a framed black and white photograph (in the public area) of the Prince of Wales walking his soon to be daughter-in-law, Meghan Markle, towards the altar at St George’s Chapel. It was very touching - and shows how much the moment meant to him.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 6 декабря 2018 г.