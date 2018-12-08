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Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл
Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл

Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл

Принц Чарльз хранит у себя особенный снимок Меган Маркл
21:17 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: У принца Чарльза есть фото в рамке, на котором он ведет Меган Маркл к алтарю.

37-летняя бывшая актриса Меган Маркл вскоре после свадьбы с принцем Гарри стала чуть ли не одной из любимец в королевской семье. Несмотря на то, что у герцогини Сассекской есть разногласия с Кейт Миддлтон, и даже с самой королевой Елизаветой II, ее любит папа принца Гарри. Принц Чарльз просто души не чает в своей невестке.

Так, королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш на своей официальной страничке в Twitter сообщила еще один факт, который подтверждает близкое общение Меган Маркл и принца Чарльза.

Меган Маркл и принц Гарри станут героями радиомюзикла

Герцог Уэльский хранит у себя особенное фото в рамке, на котором он ведет Меган Маркл к алтарю в день их с принцем Гарри свадьбы. Видимо, для Чарльза это был настолько трогательный и важный момент, что он решил сохранить его в памяти надолго.

Как выглядит будущий дом Меган Маркл и принца Гарри

"Сегодня в Кларенс-хаус я заметила черно-белую фотографию в рамке. На ней принц Уэльский ведет свою еще тогда будущую невестку, Меган Маркл, к алтарю в капелле Святого Георгия. Это очень трогательно и показательно, насколько этот момент значим для него", - написала Ребекка.

Напомним, отец герцогини Сассекской не смог присутсвовать на свадьбе родной дочери, поэтому почетную миссию - провести Меган к алтарю - с огромным удовольствием взял на себя принц Чарльз.

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Свадьба, Принц Гарри, Королевская семья, Принц Чарльз, Снимок, Фото, Принц Уэльский, Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, герцогиня Сассекская.
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