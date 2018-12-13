Надежда Мейхер поделилась с фанатами соблазнительным снимком

Новости шоу бизнеса: На фото Мейхер как всегда широко улыбается, а выглядит просто потрясающе.

Надежда Мейхер-Грановская, не так давно опубликовавшая снимок в длинном белом платье, сделанный во время съемок одного из новогодних шоу, снова порадовала своих подписчиков в Instagram.

На новом фото Надежда сидит возле елки, украшенной гирляндой, в черном атласном корсете, поверх которого наброшено трехцветное кимоно.

Несколько дней назад звезда опубликовала еще один снимок, сделанный в спальне на фоне большой кровати. На нем Надежда выглядит настоящей роковой женщиной.