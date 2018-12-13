Надежда Мейхер поделилась с фанатами соблазнительным снимком

Надежда Мейхер-Грановская, не так давно опубликовавшая снимок в длинном белом платье, сделанный во время съемок одного из новогодних шоу, снова порадовала своих подписчиков в Instagram.
На новом фото Надежда сидит возле елки, украшенной гирляндой, в черном атласном корсете, поверх которого наброшено трехцветное кимоно.
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Несколько дней назад звезда опубликовала еще один снимок, сделанный в спальне на фоне большой кровати. На нем Надежда выглядит настоящей роковой женщиной.