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Четверг, 13.12.2018
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Надежда Мейхер поделилась с фанатами соблазнительным снимком

Надежда Мейхер поделилась с фанатами соблазнительным снимком
12:01 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Мейхер как всегда широко улыбается, а выглядит просто потрясающе.

Надежда Мейхер-Грановская, не так давно опубликовавшая снимок в длинном белом платье, сделанный во время съемок одного из новогодних шоу, снова порадовала своих подписчиков в Instagram.

На новом фото Надежда сидит возле елки, украшенной гирляндой, в черном атласном корсете, поверх которого наброшено трехцветное кимоно.

 
 
 
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@meiher_by_meiher готовит для своих любимых клиентов подарки. И с 15 по 30 декабря Вас ожидает Новогодняя распродажа. —50% на новую коллекцию и —80% на прошлогоднюю... И конечно приятные подарки от бренда @meiher_by_meiher . До встречи!!!! Доставка по всему миру ( обращаться к @bislan_bislan ) Наш адрес и Контакты: г. Киев, улица Шота Руставели 40/10 +380 (95) 710 81 44 #надеждамейхер #одежда #дляженщин Foto by @andreykoren

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

Надежда Мейхер-Грановская станцевала с бывшим партнером Могилевской

Несколько дней назад звезда опубликовала еще один снимок, сделанный в спальне на фоне большой кровати. На нем Надежда выглядит настоящей роковой женщиной.

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Instagram, Надежда Мейхер, Надежда Мейхер-Грановская.
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