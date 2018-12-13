Алена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Новости шоу бизнеса: Знаменитость на странице в Instagram выложила фотографию, где предстает в спортзале с палкой в руках.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая в июне родила первенца, призналась, что после родов у нее начались проблемы со здоровьем. По словам Алены, это произошло из-за того, что она слишком быстро приступила к занятиям спортом.

"У физических нагрузок после родов, помимо быстрого прихода "в форму", есть и обратная сторона, которая чревата не полным схождением мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему, требующую длительной реабилитации", – призналась Шоптенко.

Алена рассказала, что ближайшие несколько месяцев ей нельзя будет танцевать. А из спорта Шоптенко можно будет заниматься лишь пилатесом.

"Теперь следующие два месяца единственными моими партнерами будут "Кадиллак" и "Реформер", а единственным танцем будет пилатес. Спешить нужно медленно, особенно когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя", – обратилась к поклонникам хореограф.