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Алена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Алена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем
16:00 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость на странице в Instagram выложила фотографию, где предстает в спортзале с палкой в руках.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая в июне родила первенца, призналась, что после родов у нее начались проблемы со здоровьем. По словам Алены, это произошло из-за того, что она слишком быстро приступила к занятиям спортом.

"У физических нагрузок после родов, помимо быстрого прихода "в форму", есть и обратная сторона, которая чревата не полным схождением мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему, требующую длительной реабилитации", – призналась Шоптенко.

Алена рассказала, что ближайшие несколько месяцев ей нельзя будет танцевать. А из спорта Шоптенко можно будет заниматься лишь пилатесом. 

 
 
 
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У физических нагрузок после родов помимо быстрого прихода «в форму» есть и обратная сторона, которая чревата не полным схождением мышц живота, так называемой белой линии. Поэтому если слишком быстро начинать дружить с физическими нагрузками, как, например, это сделала я, можно получить небольшую проблему требующую длительной реабилитации. Так что теперь следующие 2 месяца единственными моими партнерами будут «Кадиллак» и «Реформер», а единственным танцем будет пилатес. Спешить нужно медленно, особенно когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

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"Теперь следующие два месяца единственными моими партнерами будут "Кадиллак" и "Реформер", а единственным танцем будет пилатес. Спешить нужно медленно, особенно когда речь идет о вашем теле и здоровье. Берегите себя", – обратилась к поклонникам хореограф.

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Все по теме:

Спорт, Instagram, Знаменитости, Танцы, Пилатес, Занятие спортом, Украинские знаменитости, Проблемы со здоровьем, Алена Шоптенко, Алена Шоптенко после родов.
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