В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу еще весной 2018 года. С момента торжества прошло больше шести месяцев, но фото с церемонии появляются в сети и до сих пор.

Новый черно-белый кадр королевской семьи выглядит очень атмосферным. На снимке тогда еще новоиспеченные муж и жена запечатлены спиной. Герцоги Сассекские обнимают друг друга и смотрят на невероятный красоты салют.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.

The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj

