В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось неопубликованное ранее фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу еще весной 2018 года. С момента торжества прошло больше шести месяцев, но фото с церемонии появляются в сети и до сих пор.

Новый черно-белый кадр королевской семьи выглядит очень атмосферным. На снимке тогда еще новоиспеченные муж и жена запечатлены спиной. Герцоги Сассекские обнимают друг друга и смотрят на невероятный красоты салют.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May. The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 декабря 2018 г.

Как известно, королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года. После официального празднования, за которым наблюдал весь мир, молодожены вместе с гостями отправились на вечеринку, где присутствовали только самые близкие для пары люди.

Никаких подробностей закрытой вечеринки не раскрывали и поклонникам оставалось только догадываться, что же происходило на самой громкой свадебной тусовке года. Однако, накануне новогодних и рождественских праздников Букингемский дворец решил порадовать фанатов неопубликованным ранее свадебным снимком Меган и Гарри.