Кайли Дженнер показала фигуру в облегающем наряде для семейной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Кроме этого, сестры Кайли – Ким и Кортни – разместили несколько ярких селфи со съемок.

Семейство Кардашьян отказалось в этом году делать традиционное рождественское фото, однако уже некоторое время спустя Ким Кардашьян все таки решила собрать всю свою семью для фотосессии.

К примеру, 21-летняя Кайли показала фото в облегающем платье, расшитом жемчужинами.

Средняя сестра из клана Кардашьян Хлое также разместила несколько ярких селфи:

Ким, в свою очередь, показала кадры со съемок, на которых она позирует со своей мамой Крис Дженнер и сестрой Хлое:

Об этом она сообщила в своих Instagram-сторис, а ее сестры также вовсю делятся снимками с бекстейджа.