Кайли Дженнер показала фигуру в облегающем наряде для семейной фотосессии

Семейство Кардашьян отказалось в этом году делать традиционное рождественское фото, однако уже некоторое время спустя Ким Кардашьян все таки решила собрать всю свою семью для фотосессии.
К примеру, 21-летняя Кайли показала фото в облегающем платье, расшитом жемчужинами.
Средняя сестра из клана Кардашьян Хлое также разместила несколько ярких селфи:
Ким, в свою очередь, показала кадры со съемок, на которых она позирует со своей мамой Крис Дженнер и сестрой Хлое:
Об этом она сообщила в своих Instagram-сторис, а ее сестры также вовсю делятся снимками с бекстейджа.