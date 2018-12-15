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Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал
Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал

Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал

Мисс Вселенная 2018: представительница США попала в скандал
19:51 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американку Сару Роуз Саммерс обвиняют в травли участниц из Азии.

В Бангкоке 17 декабря состоится конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018", вокруг которого сейчас множество слухов и скандалов. Так, недавно стало известно, что участница от Сьерра-Леоне на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" Эстер Бангура бесследно исчезла. А теперь в неприятную историю попала американская модель Сара Роуз Саммерс, которая представляет США на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018". Дело в том, что девушку обвиняют в травли участниц из Азии.

Так, в сети опубликовали видео, на котором слышно, как Сара Роуз Саммерс насмехается над участницами конкурса из Азии. Причиной для неполиткорректного замечания стало то, что красавицы плохо разговаривают на английском языке.

Самые необычные наряды на шоу "Мисс Вселенная" (Фото)

"Что вы думаете о "Мисс Вьетнам?" Она притворяется, что так хорошо знает английский язык, а когда вы задаете ей вопросы после беседы, она просто улыбается и кивает. "Мисс Камбоджа" тоже не говорит на английском. Никто же не говорит на их языках", – с улыбкой заметила американка.

 
 
 
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How did this even happened, why @valeriamoralesd @sarahrosesummers @francesca.hung @missuniverse #missuniverse #missusa #misscolombia #missaustralia

Допис, поширений Certified Queen #GSBA (@grandslambeautyalliance)

Мисс Вселенная 2018: интересные факты о национальном костюме Карины Жосан

Эту фразу уже успели осудить пользователи сети. Сару Роуз Саммерс обвинили в излишествах и заявили, что английский для нее является родным, другие же упорно изучают его.

Несмотря на такие скандальные заявления девушка продолжает мило улыбаться перед камерой, позируя рядом с участницами из Азии.

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Скандал, Модель, Мисс Вселенная 2018, Сара Роуз Саммерс, представительница США.
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