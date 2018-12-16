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Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье

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Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
18:49 Сегодня Телеграф Хочу

Новости шоу бизнеса: Первая леди США Мелания Трамп появилась в эффектном белом платье на балу в Белом доме.

15 декабря в большом фойе резиденции Президента США состоялся ежегодный рождественский бал Конгресса. К высокопоставленным гостям Дональд и Мелания Трамп вышли, держась за руки. Мелания появилась в блестящем обтягивающем белом платье с горлом от Céline и буквально ослепила собравшихся. К наряду она выбрала обувь на каблуках, а также образ дополнила идеальная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Перед торжественным балом Президент США выступил с 4-х минутной речью, в которой подвел итоги 2018 года и поделился планами на будущее и отметил сказочный декор Белого дома.

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Достаточно эмоциональное выступление продолжила его супруга - 48-летняя Мелания Трамп. Она лаконично обратилась к высокопоставленным гостям и пожелала им прекрасных праздников: "Добро пожаловать в Белый дом! Приятного вечера. Счастливого Рождества и Нового года". 

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Дональд и Мелания попрощались с гостями и покинули бал, проведя на торжественном мероприятии менее часа. Также на вечере присутствовала 37-летняя дочь Дональда Трампа Иванка и ее 37-летний супруг Джаред Кушнер.

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