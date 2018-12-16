Принц Гарри нарушит королевскую традицию ради своей жены Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Супруг беременной Меган Маркл принц Гарри снова нарушит семейную традицию.

Ради Меган Маркл принц Гарри решил отказаться от традиционных рождественских развлечений. Как известно, 34-летний принц Гарри ежегодно принимает участие в Boxing Day shoot - это день, когда члены королевской семьи отправляются на охоту в Сандрингем.

Традицию Гарри поддерживал на протяжении 20 лет, но в этом году решил не присоединяться к своему старшему брату принцу Уильяму и отцу принцу Чарльзу.

Все ради того, чтоб не расстраивать беременную жену и заставлять ее лишний раз нервничать, ведь она категорически против "кровавого спорта". Экс-актриса Меган Маркл - известная защитница животных и категорически выступает против ношения меха.

К слову, в их семье это уже не первый прецедент: в прошлом году Гарри пропустил традиционную рождественскую охоту - Меган была категорически против этого обычая.

Можно заметить, что принц Гарри значительно изменился с тех пор, как встретил Меган и женился на ней. Например, на свадьбе своего лучшего друга герцога Сассекского Тома Инскипа на Ямайке Меган и Гарри первыми ушли с вечеринки и отправились спать. А еще, жена повлияла и на его стиль одежды - принц Гарри стал отдавать предпочтение экологичным брендам. Что касается питания, то в его рационе стало гораздо больше вегетарианской пищи.