Без казусов никак: Меган Маркл пошутила о своем интересном положении

Новости шоу бизнеса: Не стесняется Меган Маркл подчеркивать свою беременность, во время одного из публичных выходов даже пошутила о своем положении.

Во вторник, 18 декабря, герцогиня Сассекская посетила дом престарелых Brinsworth House. На анонсированную встречу беременная Меган Маркл одела приталенное платье, подчеркнув свой округлый живот.

Жена принца Гарри пообщалась с бывшими актерами, певцами и танцорами, которые живут в Brinsworth House. С пожилыми людьми Меган Маркл быстро нашла общий язык, ведь до замужества она тоже активно участвовала в съемках голливудских сериалов и фильмов.

The Duchess of Sussex is this morning visiting the @RoyalVariety residential nursing and care home Brinsworth House in Twickenham. pic.twitter.com/rPesKU8ctB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 декабря 2018 г.

Не обошлась встреча и без курьезов. Меган Маркл в беседе с 87-летней Жозефин Гордон призналась, что чувствует себя прекрасно и "очень беременной". Сделала герцогиня это с непринужденной улыбкой, мыло поглаживая свой округлившийся живот. "Хорошо себя чувствую, а еще очень беременно", – пошутила Меган Маркл.