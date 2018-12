Без казусов никак: Меган Маркл пошутила о своем интересном положении

Во вторник, 18 декабря, герцогиня Сассекская посетила дом престарелых Brinsworth House. На анонсированную встречу беременная Меган Маркл одела приталенное платье, подчеркнув свой округлый живот.

Жена принца Гарри пообщалась с бывшими актерами, певцами и танцорами, которые живут в Brinsworth House. С пожилыми людьми Меган Маркл быстро нашла общий язык, ведь до замужества она тоже активно участвовала в съемках голливудских сериалов и фильмов.

The Duchess of Sussex is this morning visiting the @RoyalVariety residential nursing and care home Brinsworth House in Twickenham. pic.twitter.com/rPesKU8ctB

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 декабря 2018 г.