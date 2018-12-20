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Очаровательная Вера Брежнева похвасталась новым зимним нарядом

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Очаровательная Вера Брежнева похвасталась новым зимним нарядом
05:09 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Вера Брежнева покорила всех своим образом снегурочки.

Вчера в Москве, в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Елки Последние". Создатели ленты по традиции презентовали очередную часть "Елок" накануне Нового года. На большие экраны заключительная часть "Елок" выйдет 27 декабря.

Вера Брежнева блистала на мероприятии в сексуальном наряде. Знаменитая блондинка появилась на красной дорожке в белом платье, подчеркивающем ее изящную фигуру.

Пикантные детали - глубокое декольте и вырез на талии - позволили звезде оказаться в центре внимания фоторепортеров.

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