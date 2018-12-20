Самые эпичные тематические свадебы для фанатов книг, сериалов и игр (Фото) Вы поймёте, что нашли того самого человека с которым захотите провести остаток жизни, когда он скажет: "Дорогой(ая), я думаю мы должны устроить тематическую свадьбу в стиле Звёздных войн". Если вам нравятся Звёздные войны, конечно, в противном случае вам придётся пересмотреть планы на своё совместное будущее. К счастью, невесты и женихи из нашей статьи не сталкивались с такой проблемой, потому что, как вы можете видеть, они имеют одну очень важную общую черту — все эти счастливые пары являются фанатами фильмов, сериалов, мультиков и игр.