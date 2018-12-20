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Известная украинская ведущая удивила откровенным признанием

Известная украинская ведущая удивила откровенным признанием
15:56 Сегодня Телеграф rbc.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк удивила всех своим рассказом о поцелуях с девушками.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о подарке от святого Николая, призналась о поцелуях с девушками и заявила, что считает это обычной практикой. Об этом телезвезда сообщила в программе "Слава+".

Ведущему шоу Славе Демину она честно рассказала, что целовалась с представительницами своего пола "по-настоящему".

"Конечно, я целовалась с девушками. Да все девушки целуются с девушками, это правда. Ну а что тут такого? Да, по-взрослому, в губы. Не в лоб же", – прокомментировала Леся.

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Кроме того, телеведущая вспомнила об истории из жизни ее подруги, жених котрой бросил ее ради мужчины.

"У меня у одной подруги был такой случай. Она прожила с парнем девять лет, как-то утром они проснулись, а он ей сказал: "Оля, я тебе очень люблю. Но у меня появился другой. И он ушел к парню от нее", – разоткровенничалась знаменитость.

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Девушки, Знаменитости, Леся Никитюк, Телезвезды, Украинские ведущие.
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