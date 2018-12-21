Леся Никитюк анонсировала создание собственного проекта

Новости шоу бизнеса: По словам телеведущей, Украина не будет делиться на города, а разделять выпуски будут по направлениях, поэтому в шоу Леси Никитюк будут показаны и села, и районы.

Леся Никитюк анонсировала свое шоу, при этом популярная телеведущая призналась, что оно будет о путешествиях по Украине. О своих планах она поделилась в новом выпуске развлекательной передачи "Слава +" на радио "Люкс FM".

В ходе общения с журналистом Славой Деминым Никитюк призналась, что выпуски будут делаться не на месте, а в определённых направлениях. Это позволит осветить не только города, но и районы, села.

Как рассказала Леся, шоу будет про Украину. Она добавила, что ей бы очень хотелось, чтобы известная путешественница, которая повидала множество стран, показала в правильном свете нашу страну, потому как на Украине есть и горы, и каньоны, и реки, и просто фантастические люди.

Телеведущая, как и большинство популярных творческих людей, активно пользуется Instagram, куда публикует интересные фото и сообщения. На премьере украинской комедии "Секс и ничего личного" Никитюк решила пообщаться со своими фанатами на откровенную тему.

Поделившись положительным впечатлением от просмотра фильма, Леся задала вопрос в подписи к фото о том, какую часть в отношениях занимает интим – 50/50 или же все 80%? После этого она предложила всем присутствующим девушкам это обсудить.

Куда большую популярность имеют фото Никитюк в купальниках, которые за несколько часов набирают десятки тысяч лайков. К примеру, снимок телеведущей в одном из загородных клубов в белом купальнике привел всех фанатов в восторг, собрав за 16 часов более 90 тысяч лайков. Поклонники не стеснялись писать комментарии, рассыпаясь в комплиментах.

Знаменитость часто фотографируется в полный рост, хотя жалуется на него при этом. Как рассказала сама Никитюк, до 25 лет она совсем не носила каблуки, чтобы не быть еще выше.