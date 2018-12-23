Известная немецкая модель упала на сцене

Новости шоу бизнеса: Немецкая модель Хайди Клум упала во время выступления на шоу "America's Got Talent".

Знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум попала в неловкую ситуацию. На сцене популярного шоу America's Got Talent знаменитость упала во время танца и песни, которую исполняла.

Видео своего падения Хайди с юмором опубликовала на своей странице в Instagram. Так, звезда вышла на сцену, чтобы составить компанию одному из участников и спеть с ним дуэтом рождественскую песню – композицию Santa Baby американской певицы Эрты Китт.

Клум надела роскошное красное платье в пол и босоножки на каблуках, из-за которых не смогла удержаться на ногах и упала посреди сцены во время исполнения песни, когда ее партнер отпустил руку Хайди.

"Дорогой Санта, я была очень хорошей девочкой в этом году", – отметила модель в подписи.