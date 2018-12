Меган Трейнор вышла замуж за актера из "Детей шпионов"

Новости шоу бизнеса: Меган Трейнор вышла замуж за своего бойфренда, актёра Дэрила Сабару.

Меган Трейнор принимает поздравления: в минувшую субботу, в свой 25-й день рождения, в присутствии 100 гостей певица вышла замуж за актера Дэрила Сабару. Свадебное торжество было организовано в особняке Меган и Дэрила в Лос-Анджелесе.

В своем Instagram Меган уже поделилась свадебным фото.

Церемония прошла в доме пары в Лос-Анджелесе 22 декабря 2018 года. Как сообщается, на вечеринке присутствовали около сотни гостей, а одновременно со свадьбой отметили и 25-й день рождения певицы.

Трейнор и Сабара познакомились в Лос-Анджелесе в 2014 году – за несколько месяцев до того, как Меган прославилась благодаря своему хиту All About That Bass. Встречаться они начали в 2016, а предложение Дэрил сделал Меган ровно год назад, в декабре 2017.