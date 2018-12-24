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Актриса Бритт Робертсон рассталась с парнем после шести лет отношений

Актриса Бритт Робертсон рассталась с парнем после шести лет отношений
17:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Актеры Дилан О’Брайен Бритт Робертсон расстались после шести лет отношений.

В августе этого года звезда "Бегущего в лабиринте" отправился в ресторан с Хлоей Морец, чем дал журналистам и поклонникам повод заподозрить проблемы в его отношениях с давней возлюбленной. И вот, несколько месяцев спустя, издание Us Weekly официально подтвердило, что 27-летний Дилан О’Брайен и 28-летняя Бритт Робертсон расстались после шести лет отношений.

Роман между актерами начался в 2012 году на съемочной площадке их совместного фильма "Первый раз". Слухи о расставании пошли с января этого года, и хотя тогда в интервью О’Брайен шутливо их опроверг, влюбленных долгое время не видели вместе. В августе Дилана застали в компании 21-летней Хлои Морец, с которой актер посетил ночной клуб, а после отправился в ресторан в Голливуде. Представители знаменитостей не стали давать никаких комментариев, но многие западные СМИ припомнили, как семь лет назад О’Брайен назвал Хлою одной из своих любимых актрис.

В отличие от звезды "Волчонка", в личной жизни Бритт Робертсон все более определенно. С конца октября она встречается с 28-летним актером Грэхэмом Роджерсом, известным по сериалу "Метод Комински". Влюбленные вместе посещают светские мероприятия и выкладывают совместные фотографии и видеоролики в Instagram.

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Instagram, Расставание, Актер, Хлоя Морец, Бритт Робертсон, Дилан О’Брайен.
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