Актриса Дебби Райан и музыкант Джош Дан решили пожениться

В новом году на одну "ячейку общества" станет больше! Актриса Дебби Райан и барабанщик группы Twenty One Pilots Джош Дан решили пожениться. 30-летний музыкант сделал своей возлюбленной официальное предложение.
"Я сказала: "Да"! Ну, формально я ответила, что это невозможно, но я подразумевала под этим "Да!", - написала актриса в своем Твиттере. 25-летняя Дебби поделилась с фолловерами фотографиями, на которых изображены счастливые обрученные и, конечно, гордость девушки - кольцо с огромным бриллиантом.
I said yes! Well technically I said “NO WAY” twice but I meant yes pic.twitter.com/JyKoXAV0IJ
— debbyryan (@DebbyRyan) 23 декабря 2018 г.
Джош Дан тоже не упустил случая рассказать всему миру о скорой женитьбе. "Я нашел чудный дом на дереве в Новой Зеландии и там предложил своей девушке стать моей женой. Она мой лучший друг на всю жизнь. Я люблю тебя, Дебби", - написал Дан.
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I found a tree house in the woods in New Zealand and proposed to my girl. She my dude for life. I love you Debby
Добавим, что пара встречается уже около 5 лет с 2013 года. В начале февраля Twenty One Pilots в рамках масштабного гастрольного тура посетят Россию, так что особо преданные поклонники смогут поздравить Джоша Дана лично.