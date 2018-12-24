Актриса Дебби Райан и музыкант Джош Дан решили пожениться

Новости шоу бизнеса: Актриса Дебби Райан и барабанщик группы "Twenty One Pilots" Джош Дан объявили о помолвке.

В новом году на одну "ячейку общества" станет больше! Актриса Дебби Райан и барабанщик группы Twenty One Pilots Джош Дан решили пожениться. 30-летний музыкант сделал своей возлюбленной официальное предложение.

"Я сказала: "Да"! Ну, формально я ответила, что это невозможно, но я подразумевала под этим "Да!", - написала актриса в своем Твиттере. 25-летняя Дебби поделилась с фолловерами фотографиями, на которых изображены счастливые обрученные и, конечно, гордость девушки - кольцо с огромным бриллиантом.

I said yes! Well technically I said “NO WAY” twice but I meant yes pic.twitter.com/JyKoXAV0IJ — debbyryan (@DebbyRyan) 23 декабря 2018 г.

Джош Дан тоже не упустил случая рассказать всему миру о скорой женитьбе. "Я нашел чудный дом на дереве в Новой Зеландии и там предложил своей девушке стать моей женой. Она мой лучший друг на всю жизнь. Я люблю тебя, Дебби", - написал Дан.

Добавим, что пара встречается уже около 5 лет с 2013 года. В начале февраля Twenty One Pilots в рамках масштабного гастрольного тура посетят Россию, так что особо преданные поклонники смогут поздравить Джоша Дана лично.