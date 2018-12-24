YouTube наградил украинскую телеведущую серебряной кнопкой

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк похвасталась новой наградой, а фолловеры начали приветствовать кумира.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала новыми снимками на своей странице в Instagram. Знаменитость активно вела свой канал на Youtube, выставляя различные влоги, за что наконец-то получила "серебряную кнопку"- награду, которую выдают за 100 тыс. фолловеров.

Также, Леся Никитюк рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней на днях. У ведущей откололся передний зуб и она поспешила в стоматологическую клинику.

"Так радовалась серебряной кнопке, что аж передний зуб откололся. Все врачи сбежались на помощь", – рассказала в Instagram-сторис ведущая.

Переглянути цей допис в Instagram OMG Срібна кнопка від #youtube вас вже більше 100 000Дякую що ви дивитесь мій Влог! Дальше-Больше И Круче

Артистка поспешила похвастаться трофеем и поблагодарила поклонников.