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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу
10:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: 26-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт поженились назло недавним слухам о том, что они больше не хотят связывать себя узами брака.

Поклонники Майли и Лиама давно надеялись на то, что когда-нибудь помолвка звезд все-таки закончится свадьбой, и, не веря регулярно появляющимся в таблоидах слухам об очередном разрыве, оказались правы. Сайрус и Хемсворт неожиданно для всех тайно поженились в минувшие выходные.

Разумеется, сами звезды никак информацию о тайной свадьбе не комментируют, а в СМИ информация о том, что они связали себя узами брака, появилась благодаря соцсетям – а точнее, благодаря сториз в Instagram одного из приятелей пары.

На одном из кадров Майли и Лиам готовятся разрезать явно свадебный торт, причем певица, похоже, в свадебном, белом платье, актер – в строгом черном костюме с белой рубашкой. На другом кадре засветились братья Лиама, Крис и Люк, а также в кадр попала надпись "Мистер и миссис" из воздушных шариков, украшающая стену. 

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Инсайдеры еще в марте рассказывали, что Майли не собирается ничего объявлять до последнего – и, если уж и выйдет замуж, то так, что даже самые близкие друзья пары узнают о торжестве буквально в последнюю минуту. Похоже, что так оно и получилось.

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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Instagram, Знаменитости.
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