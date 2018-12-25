Скачать
Вторник, 25.12.2018
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Расширенные санкции РФ против Украины: кто попал в список
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Сутки на Донбассе: 25 декабря ранен украинский военный
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых
Новый год 2019: интересные игры и конкурсы для детей и взрослых

Маша Ефросинина показала смешное рождественское видео с сыном

Маша Ефросинина показала смешное рождественское видео с сыном
16:32 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая показала ролик, где ее четырехлетний сын Александр пляшет возле елки.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала стильный зимний "лук", продемонстрировала подписчикам смешной ролик с сыном. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как маленький Саша сначала увлеченно возится с разграничителем на полу, а затем внезапно пускается в пляс возле елки, украшенной гирляндами.

"Танец под названием "Развлеки себя сам", – подписала ролик Маша Ефросинина. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Танец под названием «Развлеки себя сам» #мойАлександр #подсмотрено матерью Локация #рождество у @hrystia #merrychristmas

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)  

Маша Ефросинина с семьей посетила допремьерный показ фильма

"Танцор диско", "А ведь отличная пластика у парня. Через десяток лет "Танцы со звездами" вполне могут ожидать новую superstar", "На маму похож, крутой и веселый", "Чудо, огонь-пацан растет", "Прям мое настроение на всех вечеринках", – похвалили сына ведущей фолловеры.

Напомним, На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-летняя актриса пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Маша Ефросинина, Рождественское видео, Телезвезды, Украинские телеведущие, Рождественский праздник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Непогода в Украине: На каких трассах затруднено движение
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь