Маша Ефросинина показала смешное рождественское видео с сыном

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая показала ролик, где ее четырехлетний сын Александр пляшет возле елки.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала стильный зимний "лук", продемонстрировала подписчикам смешной ролик с сыном. На видео, опубликованном в Instagram, видно, как маленький Саша сначала увлеченно возится с разграничителем на полу, а затем внезапно пускается в пляс возле елки, украшенной гирляндами.

"Танец под названием "Развлеки себя сам", – подписала ролик Маша Ефросинина.

"Танцор диско", "А ведь отличная пластика у парня. Через десяток лет "Танцы со звездами" вполне могут ожидать новую superstar", "На маму похож, крутой и веселый", "Чудо, огонь-пацан растет", "Прям мое настроение на всех вечеринках", – похвалили сына ведущей фолловеры.

Напомним, На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-летняя актриса пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.