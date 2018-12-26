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Не просто три снежных шара: Необычные снеговики с просторов сети (Фото)
Это то время года, когда просто необходимо идти на улицу и лепить с детьми снеговиков. Но, во-первых, давайте перейдем к основам. Вы готовы? Возьмите три снежка, сложите их один сверху другого и воткните в верхний снежок морковку (не забудьте глаза). Все готово. Не кажется ли Вам, что это достаточно избито и скучно. Снеговики тоже нуждаются в обновлении, и по этой причине мы решили найти самые крутые, самые креативные снеговики в мире. Некоторые люди создали истинные шедевры. Они взяли простой снег и сделали что-то гораздо более творческое, чем большинство из нас когда-либо могли. Некоторые из получившихся снеговиков веселые, другие даже страшноватые, но в любом случае, они все потрясающие. Итак, если вам нужно вдохновение, то вот 25 чрезвычайно творческих снеговиков.
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