Пономарев подарил украинцам музыкальный подарок

Известный украинский артист, певец и продюсер Александр Пономарев, который недавно отгулял свой 45-летний юбилей, преподнес к Рождеству украинцам интересный музыкальный подарок.
Стоит также отметить тот факт, что исполнитель сам выступил режиссером новой видеоработы.
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Вітаю усіх Християн західного обряду з Різдвом Христовим ! Щастячка , здоров'ячка до Вашої хати Ми прийшли до Вас сьогодні колядувати Бо Марія Мати Божа народила Сина Колядує разом з нами вся Україна Христос народився! #премєра #колядуєукраїна #new #video Повна версія за посиланням у профілі
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Слава Господу Ісусу - на віки Слава Богородиці Пречистій - на віки Слава Прославляєм Божу Матір , та Ісуса Сина Прославляє разом з нами вся Україна Христос народився! Християн західного обряду зі Святом ! #пономарьов #колядуєукраїна #премєра #new #video Повна версія у профілі
Согласно сюжету клипа, группа детей ходит от дома к дому с вертепом и поздравляет всех с Рождеством. В итоге дети попадают в дом к Пономареву и там поют Рождественские гимны вместе с певцом и в сопровождении оркестра.
Стоит отметить, что фанаты певца были в восторге от новой работы.
Как сообщалось ранее, Католическое Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Это едва ли не самый любимый праздник верующих, а поэтому праздникам много красивых традиций, которые передаются из поколения в поколение.