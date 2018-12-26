Пономарев подарил украинцам музыкальный подарок

Новости шоу бизнеса: Пономарев записал яркую и живую колядку "Колядує Україна".

Известный украинский артист, певец и продюсер Александр Пономарев, который недавно отгулял свой 45-летний юбилей, преподнес к Рождеству украинцам интересный музыкальный подарок.

Стоит также отметить тот факт, что исполнитель сам выступил режиссером новой видеоработы.

Согласно сюжету клипа, группа детей ходит от дома к дому с вертепом и поздравляет всех с Рождеством. В итоге дети попадают в дом к Пономареву и там поют Рождественские гимны вместе с певцом и в сопровождении оркестра.

Стоит отметить, что фанаты певца были в восторге от новой работы.

Как сообщалось ранее, Католическое Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Это едва ли не самый любимый праздник верующих, а поэтому праздникам много красивых традиций, которые передаются из поколения в поколение.