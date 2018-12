Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская певица Джамала перепела рождественскую песню.

Украинская певица Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records показала новое музыкальное видео, в котором перепела песню Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You".

Новое видео опубликовано 25 декабря на официальном YouTube-аккаунте певицы.

В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.

"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пожелала поклонникам Джамала.