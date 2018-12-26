Леся Никитюк показала фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram знаменитость запостила несколько снимков, где изображена в костюме для плаванья.

Знаменитость похвасталась фигурой со всех ракурсов.

Телеведущая Леся Никитюк, которая поделилась радостным событием, похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Леся позирует в блестящем бикини, а на заднем фоне возвышаются высотки Дубая. Как известно, именно туда Никитюк сбежала на каникулы подальше от серых киевских будней.

"Лажу по дому без макияжа и укладок... Занимаюсь уборкой, стиркой… Я ж #господиня собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала: !Девочки, да чтоб вы худели а грудь – нет. Как вам?" – написала под фотографиями ведущая.

Поклонники оценили поздравление своего кумира, а заодно и ее роскошную фигуру. "Леся супер", "Какая красивая девушка", "Какие бесконечные ножки, ммм... мечта!", "Огонь", "Леся, поздравление супер", – пишут юзеры.