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Четверг, 27.12.2018
Азиатские боги фотошопа: когда не знаешь верить ли своим глазам (Фото)
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Азиатские боги фотошопа: когда не знаешь верить ли своим глазам (Фото)

Азиаты любят приукрашивать действительность при помощи макияжа и фотошопа и превращать себя в абсолютно других людей. Мы в шоке от того, насколько сильно отличается их реальный внешний вид от того, который они выкладывают в социальные сети. В следующий раз, когда вы посмотрите на идеальные фотографии в социальных сетях, то не спешите сожалеть, что природа не наделила нас такой же идеальной внешностью. Ведь вся красота может оказаться нарисованной.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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Девушки, Макияж, Азия, Фотография, Фотошоп, Парни.
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