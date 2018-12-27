Азиатские боги фотошопа: когда не знаешь верить ли своим глазам (Фото)

Азиаты любят приукрашивать действительность при помощи макияжа и фотошопа и превращать себя в абсолютно других людей. Мы в шоке от того, насколько сильно отличается их реальный внешний вид от того, который они выкладывают в социальные сети. В следующий раз, когда вы посмотрите на идеальные фотографии в социальных сетях, то не спешите сожалеть, что природа не наделила нас такой же идеальной внешностью. Ведь вся красота может оказаться нарисованной.