Беременная Меган Маркл впервые намекнула, когда родится первенец

В середине октября Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

Но в сети пользователи начали обсуждали, что живот Меган выглядит слишком большим для таких сроков. Впоследствии Маркл сама намекнула, что совсем скоро станет мамой. Это произошло при разговоре с фотографом Карен Анвил, которая написала об этом в своем микроблоге в Twitter.

‘We’re nearly there’ - my response from Meghan when I asked her if she was excited. These photos are my own and if any publication wishes to use please contact [email protected] @KensingtonRoyal #MeghanMarkle #Bump #LoveHer pic.twitter.com/YjQyBCAyGs

— Karen Anvil (@Anvilius) 26 декабря 2018 г.