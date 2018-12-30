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Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь

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Новый год 2019: как правильно загадать желание в новогоднюю ночь
11:56 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно.

1 января в полночь жизнь должна измениться к лучшему, но большую роль играет то, как ты загадаешь желание на Новый год 2019. Впереди 365 дней новых возможностей, за которые можно достичь невиданных успехов, найти огромное количество друзей и побывать во многих неизвестных ранее местах.

Но чтобы все это произошло, следует правильно загадать желание в новогоднюю ночь. Как это сделать, читай далее!

Какая стратегия подходит для того, чтобы мечта не выветрилась вместе с пузырьками шампанского, не потерялась в рутинном жизни, но не смылась вместе с остатками послепраздничных блюд? Формула правильного новогоднего желания достаточно проста.

Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства 

1. Вспомни уходящий год. Подумай о том, какие желания осуществились, а какие остались в разделе "А так хотелось бы ..".

2. Далее сформулируй свое основное желание, о котором ты мечтаешь почти все время. Но на нем теперь должна быть пометка "Цель". Да, да, твои желания должны превратиться в твои цели.

3. Напиши свое желание на листочке и положи на видное место.

4. Правило "72 часов". За это время ты должен сделать первые решительные шаги к своей мечте, которая, кстати, обязательно должна быть позитивной. Составь план, найди информацию, которая говорит что-то о твоем желании, заведи на рабочем столе специальный файл и т. д.

Короткие поздравления с Новым годом 2019 в стихах, красивые открытки со свинками

Так как, если в течение 72 часов ты не сделаешь определенных шагов, то мозг сразу перенесет твою идею в раздел "Не важно" и очень быстро забудет о ней.

5. Перечитываю свое желание. Оно должно быть у тебя на устах, в голове и в душе. Твои глаза должны полыхать жаждой достичь его, а твои ноги должны идти к заветной мечте. Тогда и Новый год станет именно таким, как ты о нем думал.

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Традиции, Желание, Новогодняя ночь, Новый год 2019, как правильно загадать желание.
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