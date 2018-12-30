Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства

Новый год 2019 - лучшее время, чтобы вспомнить о своих друзьях, родных, коллегах и поделиться с ними хорошим настроением, искренними пожеланиями. Отправьте праздничные поздравления людям, которых цените больше всего. Мы собрали для вас лучшие поздравления с Новым 2019 годом!
Чтоб весь год у вас – «пучком»,
Символ года – под бочком,
Чтоб не прятаться в тени
И всех благ вам в год Свиньи!
Я желаю вам, коллеги,
Не трястись в хвосте телеги,
А всегда быть впереди
С орденами на груди!
Чтоб Кабан вам удружил
И «свинью» не подложил!
Пусть без свинства и забот
Новый год Свиньи пройдет!
Пусть звенят с хмельным бокалы!
С Новым годом вас, народ!
Пса вот-вот заменит Хряк,
Пусть он будет к нам добряк,
Чтоб весь год – сплошной «гуд лак»!
Счастья вам! Да будет так!
Чтобы деньги не кончались,
Планы – лаврами венчались,
В коллективчике – единства,
И чтоб год Свиньи — без свинства!
Чтобы в кайф была работа,
Денег было чтоб без счета,
Чтобы шеф не придирался,
А порадовать старался!
Чтобы к вам все – с пиететом,
Чтоб на море в отпуск летом,
И не так, чтоб куда-либо,
А на Крит и на Карибы!
Чтоб ни в чем не знать отказа,
Чтобы все и чтобы сразу,
Чтоб блаженствовать вам в неге!
Счастья в год Свиньи, коллеги!
Чтобы «над» быть, а не «под»,
Чтоб удача круглый год,
Чтоб весь год прошел без свинства,
С годом Хрюнделя, народ!
Верного решения,
Оклада повышения,
Премии процентов 200,
Быть все время в нужном месте!
Чтоб задачи – по плечу,
Чтобы «да» и чтоб «хочу»,
Чтоб всегда во всем «ажур»!
С годом Свинки вас! Бонжур!
Чтобы шеф, вот это да,
Всем доволен был всегда,
Чтоб дела шли, как по маслу,
Ваши, дамы-господа!
Чтоб оплачивался труд
«Вери велл» и «вери гуд»,
И Кабан чтоб вместо соли
Преподнес вам счастья пуд!
Для вас чтоб у шефа не кнут, а конфетка,
Чтоб вас за труды поощряли нередко,
Чтоб было начальство всегда благосклонно,
Карьера росла чтобы ввысь неуклонно!
Чтоб можно позволить себе на зарплату
Поездку в Париж и релакс в Эмиратах.
Чтоб всем коллективом гулянья-пирушки,
Чтоб был просто суперским год Желтой Хрюшки!
Прикольные стихи к году свиней 2019 начальству
Пусть весь год кайфуется, пусть весь год хохочется,
Пусть мечты сбываются, ну, и все, что хочется!
Пусть вам не хворается, пусть вам не болеется,
Коль преграда вырастет – пусть преодолеется!
Пусть у вас все ладится, пусть все получается,
Ну, и год Кабанчика лаврами венчается!
Чтоб больничные листы
У сотрудников – чисты,
Чтоб отчеты гениальны,
Как бесценные холсты!
Коллективу чтоб сплотиться,
Планам дерзким – воплотиться,
И чтоб годом Желтой Свинки
Вам с лихвою насладиться!
Новых планов в Новый год,
Резко вырос чтоб доход,
Чтоб поддержка тут и там,
И удача по пятам!
Не терзал чтоб душу стресс,
Хворь ушла, кошмар исчез,
Чтоб покой да благодать
И чтоб в цели попадать!
Чтоб во взоре огонек,
Чтобы в кайф любой денек,
Чтоб пьянеть вам без вина
В год Свиньи и Кабана!
Крепкого иммунитета,
Прочного авторитета,
Не болеть, не суетиться,
В Год Свиньи – озолотиться!
Чтоб двери для вас в этот год все открыты,
И овцы чтоб целы, и волки чтоб сыты,
И вы чтоб уверенно правили «балом»,
И в год Кабана чтобы денег – навалом!
Пусть ваш бизнес процветает,
Пусть деньжат на все хватает,
Ждут пусть яркие новинки!
С годом Желтенькой вас Свинки!
Пусть Желтая Свинка подстелит перинку,
Закатит крутую для вас вечеринку,
Где нужно — поможет, что нужно – подскажет,
Фортуну быть рядом все время обяжет!
Здоровьем, богатством одарит пусть вас,
Чтоб стал год Свиньи для вас супер и класс!