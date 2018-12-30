Прикольные поздравления с наступающим Новым 2019 годом для коллег, сотрудников и начальства

Веселые поздравления с Новым годом для людей,с которыми вы работаете! Порадуйте их, они тоже ждут вашего внимания!

Новый год 2019 - лучшее время, чтобы вспомнить о своих друзьях, родных, коллегах и поделиться с ними хорошим настроением, искренними пожеланиями. Отправьте праздничные поздравления людям, которых цените больше всего. Мы собрали для вас лучшие поздравления с Новым 2019 годом!

Чтоб весь год у вас – «пучком»,

Символ года – под бочком,

Чтоб не прятаться в тени

И всех благ вам в год Свиньи!

Я желаю вам, коллеги,

Не трястись в хвосте телеги,

А всегда быть впереди

С орденами на груди!

Чтоб Кабан вам удружил

И «свинью» не подложил!

Пусть без свинства и забот

Новый год Свиньи пройдет!

Пусть звенят с хмельным бокалы!

С Новым годом вас, народ!

Пса вот-вот заменит Хряк,

Пусть он будет к нам добряк,

Чтоб весь год – сплошной «гуд лак»!

Счастья вам! Да будет так!

Чтобы деньги не кончались,

Планы – лаврами венчались,

В коллективчике – единства,

И чтоб год Свиньи — без свинства!

Чтобы в кайф была работа,

Денег было чтоб без счета,

Чтобы шеф не придирался,

А порадовать старался!

Чтобы к вам все – с пиететом,

Чтоб на море в отпуск летом,

И не так, чтоб куда-либо,

А на Крит и на Карибы!

Чтоб ни в чем не знать отказа,

Чтобы все и чтобы сразу,

Чтоб блаженствовать вам в неге!

Счастья в год Свиньи, коллеги!

Чтобы «над» быть, а не «под»,

Чтоб удача круглый год,

Чтоб весь год прошел без свинства,

С годом Хрюнделя, народ!

Верного решения,

Оклада повышения,

Премии процентов 200,

Быть все время в нужном месте!

Чтоб задачи – по плечу,

Чтобы «да» и чтоб «хочу»,

Чтоб всегда во всем «ажур»!

С годом Свинки вас! Бонжур!

Чтобы шеф, вот это да,

Всем доволен был всегда,

Чтоб дела шли, как по маслу,

Ваши, дамы-господа!

Чтоб оплачивался труд

«Вери велл» и «вери гуд»,

И Кабан чтоб вместо соли

Преподнес вам счастья пуд!

Для вас чтоб у шефа не кнут, а конфетка,

Чтоб вас за труды поощряли нередко,

Чтоб было начальство всегда благосклонно,

Карьера росла чтобы ввысь неуклонно!

Чтоб можно позволить себе на зарплату

Поездку в Париж и релакс в Эмиратах.

Чтоб всем коллективом гулянья-пирушки,

Чтоб был просто суперским год Желтой Хрюшки!

Прикольные стихи к году свиней 2019 начальству

Пусть весь год кайфуется, пусть весь год хохочется,

Пусть мечты сбываются, ну, и все, что хочется!

Пусть вам не хворается, пусть вам не болеется,

Коль преграда вырастет – пусть преодолеется!

Пусть у вас все ладится, пусть все получается,

Ну, и год Кабанчика лаврами венчается!

Чтоб больничные листы

У сотрудников – чисты,

Чтоб отчеты гениальны,

Как бесценные холсты!

Коллективу чтоб сплотиться,

Планам дерзким – воплотиться,

И чтоб годом Желтой Свинки

Вам с лихвою насладиться!

Новых планов в Новый год,

Резко вырос чтоб доход,

Чтоб поддержка тут и там,

И удача по пятам!

Не терзал чтоб душу стресс,

Хворь ушла, кошмар исчез,

Чтоб покой да благодать

И чтоб в цели попадать!

Чтоб во взоре огонек,

Чтобы в кайф любой денек,

Чтоб пьянеть вам без вина

В год Свиньи и Кабана!

Крепкого иммунитета,

Прочного авторитета,

Не болеть, не суетиться,

В Год Свиньи – озолотиться!

Чтоб двери для вас в этот год все открыты,

И овцы чтоб целы, и волки чтоб сыты,

И вы чтоб уверенно правили «балом»,

И в год Кабана чтобы денег – навалом!

Пусть ваш бизнес процветает,

Пусть деньжат на все хватает,

Ждут пусть яркие новинки!

С годом Желтенькой вас Свинки!

Пусть Желтая Свинка подстелит перинку,

Закатит крутую для вас вечеринку,

Где нужно — поможет, что нужно – подскажет,

Фортуну быть рядом все время обяжет!

Здоровьем, богатством одарит пусть вас,

Чтоб стал год Свиньи для вас супер и класс!