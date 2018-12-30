Милла Йовович рассказала о рождественских каникулах с детьми

Новости шоу бизнеса: Актриса Милла Йовович отпраздновала Рождество вместе с мужем Полом Андерсоном и дочерями, 11-летней Эвой и трехлетней Дашиэл.

Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович часто радует своих подписчиков семейными фото. На этот раз она опубликовала в Instagram серию рождественских снимков, где показала, как празднует Рождество вместе с детьми – 11-летней Эвой и 3-летней Дашиэл.

На фото Мила Йовович с дочерьми запечатлены возле забавного снеговика. А следующий кадр показывает, как они весело крушат снежного человечка.

"Надеюсь, что у вас был самый прекрасный праздник! У меня – так точно! Мы слепили снеговика. Он был довольно обычным, но я гордилась им. Потом дети уничтожили его", – отметила Милла.

Помимо игр в снегу, артистка успела еще и покататься на горных склонах, а также приготовить множество праздничных блюд.

"Мы катались на лыжах и готовили еду, смотрели мультфильмы и пытались играть в игры, но к 7 вечера все так устали, что не успели прочитать правила, прежде чем лечь спать" – поделилась своими впечатлениями звезда.